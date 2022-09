Cyberpunk 2077: Details zum Update und zur Erweiterung XBU MrHyde am Mi, 07.09.2022, 10:00 Uhr

CD PROJEKT RED hat die Veröffentlichung des neuesten Updates für Cyberpunk 2077 bekannt gegeben, das den Spielern und Spielerinnen eine Vielzahl neuer Features sowie Anknüpfungspunkte an den kommenden Anime Cyberpunk: Edgerunners bietet, der in Zusammenarbeit mit Studio Trigger entstanden ist.



Die neueste Episode von Night City Wire enthüllte zusätzliche Details zum Edgerunners-Update, das auch als Patch 1.6 bekannt ist. In Anlehnung an den kommenden Anime Cyberpunk: Edgerunners enthält das neueste Update ausrüstbare Gegenstände, die in der Serie, die am 13. September auf Netflix erscheint, zu sehen sind. Spieler, die Night City erkunden, können die ikonische Jacke des Protagonisten David Martinez sowie eine Schrotflinte finden, die auch von einem Charakter aus der Serie benutzt wird.



Das von der Community stark nachgefragte Transmog-System, auch als Garderobe bekannt, ist nun von jedem der Apartments und Safehouses von V aus zugänglich. Die Spieler haben die Möglichkeit, bis zu sechs Outfits zu speichern, die dann im Inventar angezeigt und ausgewählt werden können. Außerdem gibt es eine plattformübergreifende Fortschrittsfunktion, gespeicherte Spielstände können also in die Cloud hochgeladen und nahtlos auf einer anderen Plattform fortgesetzt werden.



Zudem gibt es Infos zur kommenden Erweiterungen "Phantom Liberty", in der Spieler und Spielerinnen einen gänzlich neuen Teil von Night City erkunden können. Phantom Liberty erscheint voraussichtlich 2023 für PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S und Stadia, den Teaser-Trailer gibt es hier zu sehen.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: BandaiNamco