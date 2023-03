Curse of the Sea Rats zeigt euch die Bosse XBU MrHyde am Mo, 20.03.2023, 13:00 Uhr

Am 6. April wird Curse of the Sea Rats für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One Konsolen erscheinen. In einem neuen Trailer zeigen euch die Macher die Bosse, die es im Spiel zu besiegen gilt.



Spieler können einen von vier durchtriebenen Piraten auswählen, die von der bösen Hexe Flora Burn in harmlose Ratten verwandelt wurden, und sich auf eine epische Reise begeben, um ihre menschlichen Körper zurückzubekommen. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn auf dem Weg lauern viele Gefahren auf die gerissenen Vierbeiner, von angriffslustigen Lakaien und gefährlichen Bossen bis hin zu der bösartigen Hexe, die den Fluch ausgesprochen hat. Auch an Geheimnissen und Piratenschätzen, die die Seeratten erforschen können, fehlt es an der irischen Küste nicht.

Quelle: PQube