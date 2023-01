Curse of the Sea Rats hat einen Releasetermin XBU ringdrossel am Mi, 25.01.2023, 10:15 Uhr

Petoon Studio gibt gemeinsam mit PQube geben an, dass der Plattform-Titel Curse of the Sea Rats am 06.04.23 veröffentlicht wird. In diesem Spiel übernimmt man das Schicksal von vier Gefangenen, die durch die böse Piratenhexe Flora Burn in Ratten verzaubert wurden. Um nun wieder zu Menschen zu werden, müssen sie gegen allerhand gefährliche Gegner und Bosse bestehen.

Quelle: PQube