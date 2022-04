Crystal Dynamics bestätigt neues Tomb Raider-Spiel XBU ringdrossel am Mi, 06.04.2022, 10:30 Uhr

Das Entwicklerstudio Crystal Dynamics gibt an, dass sich ein neuer Tomb Raider-Teil bereits in Arbeit befindet. Der Titel wird auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt. Mehr Informationen über die Story oder das Setting an sich, gibt es noch nicht. Wir halten euch dazu aber auf dem Laufenden.

Quelle: Crystal Dynamics