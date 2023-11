Crusader Kings III: Fate of Iberia angekündigt XBU MrHyde am Do, 02.11.2023, 16:10 Uhr

Am westlichen Ende des Mittelmeers, jenseits einer schmalen Meerenge zu Nordafrika, liegt die Iberische Halbinsel, ein wohlhabendes und bevölkerungsreiches Land, das seit der Antike ein Schlachtfeld ist. Ihr Schicksal in der mittelalterlichen Welt liegt nun in den Händen der Spieler, denn das moderne Spanien und Portugal ist in zahlreiche christliche und muslimische Reiche aufgeteilt, die alle versuchen, das Gleichgewicht der Macht zu ihren Gunsten zu verschieben. In dieser neuen Erweiterung die am 14. November für die Konsolenversionen von Crusader Kings III erscheint, bestimmen die Spieler das Schicksal Iberiens.



Fate of Iberia führt das Ringen-System in das beliebte mittelalterliche Strategie-Rollenspiel von Paradox ein. Neue Regeln und Boni gelten für die Teilnehmer einer historischen Schlacht, während das Ringen Phasen der Gelegenheit und Herausforderung durchläuft. Im Laufe der Jahrhunderte müssen die Spieler ihre Strategien anpassen und neue Angriffswege planen, während die rivalisierenden Mächte in Iberien versuchen, die Halbinsel unter einem Herrscher und einer Religion zu vereinen. Spieler, die friedliche Strategien bevorzugen, können einen Kompromiss aushandeln, der die reichen Ländereien in Ruhe lässt, sie aber unter kleineren Herrschern aufteilt. Hier zeigt sich, wie groß der Ehrgeiz der Spieler ist.

Quelle: Paradox Interactive