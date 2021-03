Cozy Grove erscheint in Kürze XBU MrHyde am Mi, 31.03.2021, 22:15 Uhr

Wie The Quantum Astrophysicists Guild jetzt mitteilten, wird ihr neues Spiel Cozy Grove am 8. April 2021 digital in den Stores erscheinen. Natürlich gibt es auch eine Version für XBoxUser zum Standardpreis von 14,99 Euro (aktuell noch 10% Rabatt). Hier ist noch ein kurzes Video zum Titel für euch.

Quelle: The Quantum Astrophysicists Guild