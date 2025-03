Content-Update in GreedFall II: The Dying World XBU MrHyde am So, 30.03.2025, 22:15 Uhr

NACON und Spiders Studio geben bekannt, dass das narrative RPG GreedFall 2: The Dying World, das sich zurzeit im Early Access auf Steam befindet, ein umfangreiches Content Update erhalten hat. Neben einer neuen Stadt sowie einer neuen Begleiterin bringt das Update zusätzliche Quests, Waffen und Fehlerbehebungen in das Spiel, das nach der Early Access-Phase auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht wird.



Mit dem neuen Update können Spielende in GreedFall 2: The Dying World jetzt Olima entdecken, die „Stadt der Sterne“, die diesen Spitznamen in Anspielung auf das gigantische Observatorium, das sie überragt, trägt. Außerdem lernen sie mit Safia, einer ebenso weisen wie erfahrenen Entdeckerin und Waffenexpertin, eine neue Begleiterin kennen.



Zusätzlich enthält das Update die ersten Begleiter-Quests, neue Waffen und Fertigkeiten, Verbesserungen am Kampfsystem (Balancing, Spielfluss, Interface, etc.), verschiedene Fehlerbehebungen und mehr.

Quelle: Nacon