Content-Update für Landwirtschafts-Simulator 22 kostenlos verfügbar

Farm-Fans freuen sich über das erste große Content-Update für den Landwirtschafts-Simulator 22. Es enthält nicht nur einiges an schwerem Gerät, sondern ist auch noch komplett kostenlos! Eingebettet in den Patch 1.2 fügt der Publisher und Entwickler GIANTS Software dem Spiel 16 neue Fahrzeuge und Geräte hinzu. Während der Trailer diese angemessen vorführt, stellt ein umfangreiches Changelog zudem eine Vielzahl von Optimierungen und Verbesserungen für das virtuelle Landleben vor.



Mit dem Case IH Steiger Quadtrac und seinen 692 Pferdestärken feiert – zusammen mit weiteren Mitgliedern seiner Markenfamilie – nicht nur ein absoluter Liebling der Fans sein Comeback im Landwirtschafts-Simulator 22, es werden auch weitere Marken eingeführt: Der US-Amerikanische Hersteller ABI Attachments debütiert an der Seite von Kongskilde Agriculture aus Dänemark und Vervaet aus den Niederlanden.



• ABI 1600

• ABI 550

• Amazone T-Pack U

• Bomech Trac-Pack

• Case IH Steiger Quadtrac AFS Connect Series

• Case IH Steiger Rowtrac AFS Connect Series

• Case IH Steiger Wheeled AFS Connect Series

• Fliegl Agrartechnik Noah TTW 140

• Kongskilde GXF 3605 P

• Kongskilde GXT 13005 P

• Krone BiG Pack 1290 HDP VC

• Krone GX 520

• KUHN PRIMOR 15070 M

• Landini Series 7 Robo-Six

• Samasz Tornado 252

• Vervaet Hydro Trike 5x5



Patch 1.2 fügt weitere Objekte und Verbesserungen hinzu

Zahlreiche Ergänzungen und Verbesserungen optimieren das Farmerlebnis: Neben neuen Maschinen fügt GIANTS Software auch neue Placeables wie ein „Mobile Home“ Farmhaus und eine alte Scheune hinzu, einschließlich einer nun freien Platzierung für einen flexibleren Hofbau. Zudem ist die Arbeit auf den Feldern nun etwas verständlicher gestaltet, denn die Feldinformation zeigt ab sofort Ertragspotenzial und das empfohlene Werkzeug zum Entfernen von Unkraut an.



Das erste Content-Update mit diesen und weiteren Verbesserungen sowie Bug-Fixes ist ab sofort als Teil des Patches 1.2 erhältlich. GIANTS Software wird auch in Zukunft Aktualisierungen bereitstellen und unterstützt einen eigenen ModHub, auf dem benutzergenerierte Inhalte zum Download zur Verfügung stehen.

