Conan Chop Chop erscheint am 1. März XBU MrHyde am Do, 10.02.2022, 12:30 Uhr

Der Release-Termin von Conan Chop Chop steht nun fest. Nach Angaben von Entwickler Mighty Kingdom und Publisher Funcom erscheint der Titel am 1. März 2022. In einer schrägen Version der Welt von Conan dem Barbaren schlüpfen die Spieler in Conan Chop Chop in die Ledersandalen der größten Helden von Hyboria. Ihr Gegner ist der hinterlistige Zauberer Thoth-Amon, das personifizierte Böse und kein besonders netter Typ. In diesem Roguelite-Party-Spiel - Betonung auf Party – stürzen sich die Helden kopfüber in 1-bis-4-Spieler-Multiplayer-Action im Online- und Couch-Koop. Das Spiel glänzt mit magisch-generierte Karten, Trillionen verschiedener Gegenstands-Kombinationen zum Sammeln und einen exzentrischen Haufen an merkwürdigen Viechern, wie selbstreplizierenden Hühnern und ekligen Hirn-Spinnen.



„Conan ist ein Barbar, der in den Feuern des Gefechts gestählt wurde. Seine Entschlossenheit und sein Mut, sein Blut, Schweiß und Tränen, haben ihn zu einem beeindruckenden Krieger gemacht, den wir alle lieben“, sagt Kimbo Forrest, Creative Lead bei Mighty Kingdom. „Und unser Blut, Schweiß und Tränen haben euch dies geschaffen: Ein Conan-Abenteuer, wir ihr es noch nie gesehen habt. Es ist nicht nur ein Erlebnis für alteingesessene Fans, sondern unterhält auch neue Spieler.”

Quelle: Funcom