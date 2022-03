Conan Chop Chop ab heute erhältlich XBU MrHyde am Di, 01.03.2022, 17:00 Uhr

Conan Chop Chop, der Koop-Roguelite-Titel für 1-bis-4-Spieler von Funcom und Mighty Kingdom, erscheint heute auf PC und Konsolen. Damit schließt das Spiel seine Reise vom Aprilscherz zur lebenden Legende ab. Die Spieler schlüpfen entweder allein oder im Koop, lokal oder online, in die Ledersandalen von Hyborias größten Helden, um die bösen Machenschaften des Zauberers Thoth-Amon aufzuhalten.



„Unser Team wollte eine Version von Conan erschaffen, die es so noch nie gab, und heute freuen wir uns darauf, sie mit der Welt zu teilen“, sagt Kimbo Forrest, Creative Lead bei Mighty Kingdom. „Mit einem ordentlichen Schuss Chaos haben wir den kräftigen und wilden Geist des beliebten Barbaren in einen kleinen, spaßigen Conan gepresst.”



Mit Conans Strichmännchenform hacken, hauen, stoßen und plündern sich die Spieler ihren Weg durch Unmengen von Kreaturen und Bossen, die ebenso vielfältig wie seltsam sind (Gehirnspinnen sollten sich hier nagesprochen fühlen). Mit vier einzigartigen Charakteren, magisch generierten Karten, Billionen von Gegenstandskombinationen, Fähigkeiten zum Ausrüsten und Aufrüsten sowie einem spaßigen und reaktionsschnellen Kampfsystem wird Conan Chop Chop sowohl langjährigen Conan-Fans als auch Neulingen gefallen.

Quelle: Funcom