Code Vein wurde weltweit mehr als 3 Mio. Mal ausgeliefert XBU ringdrossel am Di, 21.03.2023, 10:15 Uhr

Der Publisher Bandai Namco gibt an, dass der Actiontitel mehr als 3 Millionen Einheiten von Code Vein weltweit ausliefert wurde. Die digtalen Verkäufe als auch die Lieferungen an den Einzelhandel sind in dieser Zahl enthalten.

Code Vein ist am 27.09.19 in Europa und den USA auf den Markt gekommen.

Quelle: BandaiNamco