Closed Alpha für MultiVersus angekündigt XBU MrHyde am Mo, 16.05.2022, 17:45 Uhr

Warner Bros. Games kündigt eine Closed Alpha für MultiVersus an, das neue, kostenlos spielbare Plattform-Kampfspiel, das von Player First Game entwickelt wird und in dem eine stetig größer werdende Truppe ikonischer Charaktere aus legendären Universen gegeneinander antritt. Die Closed Alpha findet kommende Woche vom 19. Mai bis einschließlich 27. Mai statt und erlaubt es eingeladenen Spielerinnen und Spielern den neusten Content von MultiVersus zu testen. Die Alpha beinhaltet den teambasierten 2-gegen-2-Modus und eine Vielzahl beliebter Charaktere und Persönlichkeiten wie Batman (DC), Shaggy (Scooby-Doo), Bugs Bunny (Looney Tunes) und Arya Stark (Game of Thrones).



Die Closed Alpha wird für PlayStation 4/5, Xbox Series X|S, Xbox One sowie für PC mit vollständigem Crossplay verfügbar sein und verfügt zudem auch über einen Rollback-Netcode, der auf dedizierten Servern basiert, um für einen reibungslosen Online-Wettkampf zu sorgen. Spielerinnen und Spieler können sich jetzt unter MultiVersus.com registrieren, um die Chance auf eine Teilnahme an der Closed Alpha zu erhalten. Eine Registrierung stellt keine Garantie für einen Zugang dar, da die Teilnahmeplätze begrenzt sind.



Zusätzlich dazu wird heute ein neues MultiVersus-Video veröffentlicht, in dem zwei Mitglieder des Player First Games Entwicklerteams gegen zwei Spieler der professionellen Kampfspielcommunity (FGC) antreten. Tony Huynh (Spieldirektor, Player First Games) und Daniel Kraft (Hauptentwickler, Player First Games) stellten sich Tyrell „NAKAT“ Coleman und James „VoiD“ Makekau-Tyson in einer Best-Of-Three-Serie im 2-gegen-2-Modus des Spiels. Das Match ermöglichte zudem auch einen ersten Blick auf die Karte „Scoobys Spukhaus“, die während der Closed Alpha verfügbar sein wird.

Quelle: Warner Bros. Games