Cities: Skylines II hat einen Release-Termin

Paradox Interactive und Colossal Order haben im Rahmen des Xbox Games Showcase den allerersten Gameplay-Trailer und die wichtigsten Features von Cities: Skylines II bekannt gegeben. Darüber hinaus haben sie verkündet, dass Cities: Skylines II am 24. Oktober 2023 auf den Markt kommt und ab sofort für PC über Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 € vorbestellt werden kann.



Vorbesteller der Ultimate Edition zum empfohlenen Verkaufspreis von €89,99 erhalten den Expansion Pass, der zum Start ein sofort freigeschaltetes San Francisco-Set enthält, sowie ein Asset Pack, zwei Content Creator Packs, drei Radiostationen und Erweiterungen, die im Laufe der Zeit freigeschaltet werden.



In Cities: Skylines II bauen die Spieler detaillierte Städte in epischem Ausmaß. Komplizierte Wirtschaftssysteme stellen die Spieler vor Entscheidungen, die sich auf die gesamte Stadt auswirken. Dynamische Karten, die in verschiedenen Biomen angesiedelt sind, bieten den Städtebauern sowohl Herausforderungen als auch Möglichkeiten. Die originalgetreue Grafik zeigt die Schönheit der Städte wie nie zuvor, von einem bescheidenen Häuserblock bis hin zu einer ikonischen Skyline. Zum ersten Mal hat jeder Bürger sein eigenes individuelles Leben, einschließlich Beruf, Haushalt, Beziehungen und mehr, wodurch sich die Städte lebendig anfühlen. Die Spieler können nun verfolgen, wie sich ihre Entscheidungen auf das Leben der Bürger auswirken, was jeder strategischen Entscheidung mehr Gewicht und unmittelbare Auswirkungen verleiht.



Die Spieler beginnen mit der Auswahl einer Karte, wobei jede Umgebung ihre eigenen Herausforderungen, ihr eigenes Klima und ihre eigenen Möglichkeiten bietet. Von dort aus verwalten die Spieler eine Reihe miteinander verbundener Simulationssysteme, während sie ihre Stadt aufbauen und wachsen lassen. Bauen Sie Straßen, legen Sie Bezirke an, richten Sie die Infrastruktur ein und kümmern Sie sich um die Bedürfnisse der Bürger, während die Bevölkerung von einer kleinen Stadt zu einer ausgedehnten Metropole wächst.



"Cities: Skylines II ist der fesselndste, visuell atemberaubendste und komplexeste City Builder, den es je gab", sagt Mariina Hallikainen, CEO von Colossal Order. "Wir geben den Spielern ein noch nie dagewesenes Maß an Freiheit bei der Verwaltung ihrer Bevölkerung und Stadt, wobei jede Entscheidung einen bedeutenden Einfluss auf ihre Bürger hat. Die Spieler können ihre Vision einer urbanen Utopie wie nie zuvor verwirklichen, indem sie Werkzeuge nutzen, um jeden Schlüsselaspekt der Stadtplanung zu kontrollieren und ihre fotorealistische Metropole Block für Block wachsen zu sehen."

Quelle: Paradox Interactive