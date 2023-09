Cities: Skylines II erscheint erst im nächsten Jahr

Ursprünglich sollte das Städte-Bau-Spiel Cities: Skylines II im kommenden Monat am 24. Oktober erscheinen. Doch Paradox Interactive hat sich dagegen entschieden und wird den Titel erst im Frühjahr 2024 veröffentlichen. Man will den Spielern das bestmögliche Spielerlebnis bieten.

Mayors! We’re hard at work getting the game ready for release. We've come to realize that we need more time to reach the quality targets we've set for Console. We want to provide the best experience for our players, we’re updating the release window for Xbox & PS5 to Spring 2024. pic.twitter.com/eljCTi0deF