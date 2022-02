Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition erscheint im April XBU MrHyde am Do, 10.02.2022, 16:55 Uhr

Wie Square Enix heute mitteilte, wird die Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition am 7. April 2022 digital für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam erhältlich sein. Spieler begeben sich auf ein episches Abenteuer, das Zeit und Raum überwindet – mit überarbeiteten Illustrationen des original Charakterdesigners Nobuteru Yuuki, neu abgemischter Musik des gefeierten Komponisten Yasunori Mitsuda und einer Vielzahl zusätzlicher Features.



CHRONO CROSS, das nie zuvor in Europa veröffentlicht wurde, erscheint nun als Remaster unter dem Titel CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION. Das Game erzählt die Geschichte von Serge, der in eine andere Welt stolpert und den Zusammenhang zwischen seiner Existenz und der Zukunft seines Planeten erfährt. Spieler erwartet eine klassische Zeitreise-Geschichte über Abenteuer und Freundschaft, mit einer großen und vielfältigen Auswahl an spielbaren Charakteren, wie man es selten bei einem RPG erlebt hat. Mit über 40 möglichen Gruppenmitgliedern bringt jeder Charakter seine eigene Elementaffinität und einzigartige Fähigkeit mit. Zusätzlich ist in dieser Version noch "RADICAL DREAMERS - Das unstehlbare Juwel -" enthalten, ein 1996 für Sattelaview veröffentlichtes textbasiertes Adventure-Videospiel, das die Grundlage der Geschichte bildet.

Quelle: Square Enix