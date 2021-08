Charybdis stellt sich im neuen SMITE-Trailer vor XBU MrHyde am Di, 03.08.2021, 13:00 Uhr

Jetzt wird es düster! Noch in diesem Monat wird das griechische Meeresungeheuer Charybdis zur neuesten spielbaren Göttin in SMITE. Sie ist eine Jägerin, die auf den ersten Blick in Gestalt eines jungen Mädchens daherkommt. Doch unschuldig ist dieses Mädchen sicher nicht: Charybdis kontrolliert einen albtraumhaften Auswuchs – den Schlund – und kann sich in einen reißenden Strudel verwandeln. Wie ihr Vater Poseidon bedient sie sich der Macht des Ozeans und nutzt den Wasserstand als Ressource.



Im Spiel wird Charybdis nun mit Skylla, ihrer Schwester im Geiste, vereint, sodass sich andere Göttern bald im wahrsten Sinne des Wortes zwischen Skylla und Charybdis wiederfinden werden.

Quelle: Hi-Rez Studios