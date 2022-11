Charon's Staircase zeigt sich im Launch-Trailer

Das First-Person-Horror-Mystery-Spiel Charon's Staircase wurde nun für Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, PC und Nintendo Switch veröffentlicht. In Charon’s Staircase machst du dich auf den Weg, um die schreckliche Vergangenheit einer Institution namens „Das Ministerium“ zu begraben, indem du geheime Dokumente beschaffst und zerstörst. Du durchstreifst albtraumhafte Landschaften, löst Rätsel, entschlüsselst Codes und vermeidest Gefahren, um die makabren Ereignisse zu entschlüsseln, die sich vor Jahren in der Versuchsanlage Oack Grove ereignet haben.



Charon’s Staircase ist eine Geschichte voller Geheimnisse, die mit ihren unheilvollen Umgebungen, schaurigen Details und einer komplett vertonten Erzählung eine dunkle und dramatische Geschichte erzählt.

Quelle: SOEDESCO