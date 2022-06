Charon's Staircase bietet Horror im Oktober XBU TNT2808 am Mo, 06.06.2022, 09:45 Uhr

Horror-Mystery aus der First Person spricht euch an? Dann merkt euch den Oktober vor, auf aktuellen Konsolen wie der Xbox One und Xbox Series X/S sowie PC erscheint dann nämlich Charon's Staircase.

In den 70ern regierte das totalitäre Regime "The Ministry" mit eiserner Faust. Doch die Tage ihrer Schreckensherrschaft sind gezählt, da sie nun anstreben, der Europäischen Union beizutreten.

Ihr spielt als Agent "Desmond", der von The Ministry angeheuert wurde, geheime Dokumente zu zerstören, die die grausamen Taten der Vergangenheit enthüllen. Eure Ermittlungen führen euch zu einem unerwünschten Geheimnis - Project Alpha.

Die Features:

Deckt die Geheimnisse von Project Alpha auf und damit das, was The Ministry seit Jahren verbergen wollte

Überlebt einen höllischen Albtraum und entkommt dem Horror von Oack Grove

Löst die Mysterien und Rätsel während euerer Mission

Erlebt eine dunkle und fesselnde Atmosphäre, inspiriert von den 70ern in Zentral-Europa

Quelle: SOEDESCO