Charakter-Editor und erweiterter Baumodus zu Landwirtschafts-Simulator 22 vorgestellt XBU TNT2808 am Mi, 22.09.2021, 15:00 Uhr

Der Landwirtschafts-Simulator 22 hat noch einige Asse im Ärmel, bevor das Spiel am 22. November endlich wieder das Farmleben auf den PC, PlayStation- sowie Xbox-Konsolen bringt. Dazu gehört der neue Charakter-Editor und ein umfassender Baumodus.

Durch das vor kurzem angekündigte Crossplay-Feature erhalten Landwirtschafts-Fans Gelegenheit, ihren Hof mit noch mehr Mitspielenden als jemals zuvor zu bewirtschaften – genau der richtige Zeitpunkt um sich mit Hilfe der erweiterten Charakteranpassung durch den eigenen Stil von der Masse abzuheben! Doch nicht nur die Charaktere, auch der eigene Hof darf glänzen: Ein umfassender Baumodus bietet noch mehr Platz für ein kreatives und individuelles Spielerlebnis.

Die neueste Mode: Stiefel, Bärte, Markenoutfits

Im Landwirtschafts-Simulator 22 wählen Spielende zwischen männlichen und weiblichen Charaktermodellen, deren Frisur inklusive (Schnurr-)Bart, verschiedenen Kleidungsstücken und sogar authentischen Ganzkörper-Outfits internationaler Agrarmarken. Mit unterschiedlichen Kopfbedeckungen, Handschuhen und Brillen stehen ihnen zudem zahlreiche Accessoires zur Auswahl. Natürlich können Spieler:innen ihr Outfit jederzeit ihrer jeweiligen Tätigkeit anpassen, indem sie den Kleiderschrank im Inneren des Bauernhauses öffnen. So wechseln sie problemlos von der Lederjacke mit Jeans und Straßenschuhen für den Stadtausflug zur Schutzkleidung samt Helm und Visier für den Holzeinschlag im Wald.

Virtuelle Farmer:innen tragen ihre Lieblingsmarken

Neben generischen Kleidungsstücken stehen Farmer:innen zahlreiche Markenoutfits zur Verfügung. Setzt ihr landwirtschaftlicher Betrieb beispielsweise hauptsächlich auf John Deere-Maschinen, trägt Kleidung in der markanten, grünen Markenfarbe zur Authentizität des Spielerlebnisses bei. Auch Case IH, CLAAS, Fendt, Massey Ferguson, Valtra und andere sind mit ihren authentischen Outfits vertreten. Dank ELTEN, dem zuverlässigen Partner von GIANTS Software für Sicherheitsschuhe, und Engelbert Strauss, Spezialist für hochwertige Arbeitskleidung, ist zudem die Sicherheit virtueller Landwirte und Farmerinnen stets gewährleistet.

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten für den Hof

Spielende dürfen sich im Landwirtschafts-Simulator 22 nicht nur bei der individuellen Gestaltung ihres Charakters kreativ ausleben: Mit dem neuen, erweiterten Baumodus setzen sie auch den eigenen Hof ganz nach ihrem Geschmack in Szene. Große Gebäude, Produktionsstätten, Silos, Maschinenhallen und Tiergehege sorgen für eine imposante Erscheinung, die jedem Multiplayer-Mitspielenden schon von Weitem auffällt. Es sind jedoch die kleinen Details wie Schuppen, Zäune, Lampen und Flutlichter sowie Bäume und Pflanzen, die jedem Hof seinen individuellen Charme verleihen. Überarbeitete und verbesserte Werkzeuge zur Landschaftsgestaltung erlauben es Farm-Fans zudem, ihre Umgebung nach eigenem Gusto umzuformen und anzupassen.

Der Landwirtschafts-Simulator 22 des Entwicklers und Publishers GIANTS Software erscheint am 22. November für PC, Mac, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Für die Distribution in Deutschland zeichnet erneut astragon Entertainment verantwortlich.

Quelle: astragon Entertainment