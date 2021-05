Chaos Wastes - Neues DLC im Juni Amortis am Mi, 05.05.2021, 13:45 Uhr

Die Reise der Konsolenspieler zur Zitadelle der Ewigkeit beginnt im Juni und ist für alle Besitzer von Vermintide 2 kostenlos.

In Chaos Wastes werden die Spieler versuchen, die Zitadelle der Ewigkeit zu erreichen, aber nur die Reinen im Herzen können die Reise beenden. Um die Reise zur Zitadelle zu überleben, müssen die Helden ihre ausgefallene und schwer verdiente Rüstung hinter sich lassen und zu den Grundlagen zurückkehren. Die Reise beginnt dort, wo alles vor über drei Jahren begann, und ist nur mit einfacher Ausrüstung ausgestattet, für deren effektiven Einsatz Fähigkeiten erforderlich sind, anstatt sich nur hinter einem ausgereiften Eisenbrecher zu verstecken. Die Wanderung kann nur von einem echten Pilger durchgeführt werden, um ohne Karte und ohne Reise in die unvorhersehbare Region zu navigieren. Die Zitadelle der Ewigkeit ist ein Ort, von dem die meisten nur durch Gerüchte gehört haben. Es soll sich in einer Region befinden, die unter dem Einfluss der Chaosgötter steht, und anscheinend weiß Saltzpyre, wie man dorthin kommt - so behauptet er.

Quelle: Fatshark