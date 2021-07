Cardaclysm erscheint in einem Monat auf Konsolen XBU TNT2808 am Di, 13.07.2021, 15:45 Uhr

Nach erfolgreicher Early Access-Phase und Release auf dem PC, erscheint Cardayclysm: Shards of the Four schon bald auf Konsolen, genauer auf der Nintendo Switch, der Xbox One und der Xbox Series X/S. Der genaue Termin? Freitag, der 13. August!

Aber was ist Cardaclysm eigentlich? Es handelt sich bei dem Spiel um ein Singplayer-Rogue-like-Rollenspiel mit Kartenkampfsystem. Enthalten sind über 240 Karten, mehr als 40 Artefakte, die zum Experimentieren einladen und fünf Biome mit einer Vielzahl an Feinden. Ihr tretet auch gegen die Agenten des Todes und am Ende den Tod höchstpersönlich an.

Über das Spiel

Cardaclysm: Shards of the Four ist ein prozedural generiertes Sammelkartenspiel gemischt mit Action-RPG-Elementen.

Ihr seid ein dunkler Magier, der nicht mit Magie und Zaubersprüchen hätte herumspielen sollen, die zu mächtig für ihn sind. Aber ihr habt es getan. Und dieses Mal habt ihr es richtig vermasselt: Ihr habt die vier Reiter der Apokalypse und deren Diener auf diese Welt gebracht. Gut gemacht... also beeilt euch, schnappt euch magische Karten und sendet alle zurück in ihre höllische Dimension, bevor die Apokalypse alles und jeden vernichtet - und, noch wichtiger: Bevor der alte Rat der Magier herausfindet, was ihr getan habt...

Sammelt Kreaturen und Zauberkarten während eurer Reise und entfesselt deren Kräfte gegen jeden, der euch im Weg steht!

Die Spielwelt ist endlos generiert, es gibt immer etwas Neues zu entdecken!

Features:

Begegnet fünf Fraktionen und über 240 Karten , jede mit eigenen Fähigkeiten, Design und 3D-Animationen

und über , jede mit eigenen Fähigkeiten, Design und 3D-Animationen Stattet euern Helden mit über 40 Artefakten aus

aus Bekämpft fünf mythische Bosse , jeder mit einem bestimmten Kniff in der Spielmechanik

, jeder mit einem bestimmten Kniff in der Spielmechanik Erforscht endlos generierte Welten in verschiedenen Biomen

Beendet Herausforderungen und handelt Karten im Interdimensionalen Pub , den ihr zwischen Quests aufsucht

, den ihr zwischen Quests aufsucht Keine Mikrotransaktionen

Quelle: Headup