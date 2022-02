Capcom Fighting Collection erscheint im Juni XBU MrHyde am Mo, 21.02.2022, 17:20 Uhr

Freunde der gepflegten Prügelei können sich schon mal den 24. Juni 2022 vormerken, denn dann wird die Capcom Fighting Collection digital auf Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC via Steam erscheinen. Die weiteren Infos und der offizielle Ankündigungs-Trailer von Capcom:



Capcom Fighting Collection™ vereint zum ersten Mal außerhalb Japans alle fünf Darkstalkers-Spiele, darunter Darkstalkers™: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers' Revenge™, Vampire Savior: The Lord of Vampire™, sowie die bisher nur in Japan erhältlichen Titel Vampire Hunter 2: Darkstalkers' Revenge™ und Vampire Savior 2: The Lord of Vampire™. Die Anthologie enthält auch die erste Veröffentlichung von Red Earth™ außerhalb der Spielhallen und wird ergänzt durch die Fan-Favoriten Hyper Street Fighter™ II: The Anniversary Edition, Super Puzzle Fighter™ II Turbo, Super Gem Fighter™ Mini Mix und Cyberbots:™ Fullmetal Madness. Diese Klassiker gehören zu den am meisten gefeierten Kampfspielen, die in den Spielhallen erschienen sind, und machten die Welt mit vielen kultigen und beliebten Charakteren bekannt, von Chun-Li bis Morrigan Aensland.



Die Spieler können nun den Kampf online aufnehmen und ihre Fähigkeiten in allen 10 Titeln in Ranglisten-, Gelegenheits- und benutzerdefinierten Matches unter Beweis stellen. Der Online-Mehrspielermodus wird durch einen robusten Rollback-Netcode unterstützt, der für eine geringe Latenzzeit in Online-Kämpfen sorgt. Der neue Trainingsmodus* hilft Anfängern und Veteranen gleichermaßen, die Grundlagen zu erlernen und ihre Fähigkeiten zu verfeinern. Das Komplettpaket enthält außerdem eine Reihe neuer lokaler Versus-Optionen, Gameplay-Anpassungen- und Komfortverbesserung, wie z. B. Zwischenspeicherungen im Spiel.



Fans können tiefer in diese Klassiker eintauchen und mit dem Museum im Spiel sogar einen Blick hinter die Kulissen ihrer Entstehung werfen. In dieser Galerie sind mehr als 500 Kunstwerke zu sehen, darunter Konzeptskizzen und Designdokumente aus den Titeln. Audiophile können auch im Music Player abrocken, wo eine umfangreiche Bibliothek mit mehr als 400 Songs auf sie wartet.

Quelle: Capcom