Bunte Action mit Sonic Superstars von SEGA

SEGA hat diese Woche Sonic Superstars veröffentlicht, die mit Spannung erwartete neue Interpretation des klassischen 2D-Sonic the Hedgehog-Hochgeschwindigkeits-Plattformer-Gameplays, in dem Sonic, Tails, Knuckles und Amy ein noch nie dagewesenes Abenteuer erleben. In Sonic Superstars reisen die Spieler zu den wunderschönen Northstar Islands und nutzen brandneue Fähigkeiten, die sogenannten Emerald Powers, um sich auf dynamische Weise zu bewegen und anzugreifen. Wasserfälle hinaufschwimmen, mehrere Klone von sich auf ein Ziel loslassen und vieles mehr. Sonic und seine Freunde müssen den bösen Dr. Eggman und Sonics langjährigen Erzfeind Fang daran hindern, ihren teuflischen Plan auszuführen, die riesigen Tiere der Insel in Badniks zu verwandeln, bevor es zu spät ist!



Sonic Superstars ist ab sofort physisch und digital ab einem Preis von 59,99 Euro für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch sowie digital für PC erhältlich.

