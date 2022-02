Browsergames: Früher Nische, heute vielseitig und überall spielbar XBU MrHyde am Mo, 21.02.2022, 15:55 Uhr

Keine nervige Installation und die Möglichkeit, im Multiplayer zu spielen sind zwei große Vorteile, die den Anstoß für die Browsergames gaben. Nicht wenig hat natürlich auch die Entwicklung des Internets dazu beigetragen.

Webtechnologien des 21. Jahrhunderts

Seitdem es die Computerspiele gibt, gab es schon immer den Wunsch mit seinen Freunden und anderen Personen zusammen zu spielen. Denn die meisten haben keine Lust auf ein Spiel, was für sich alleine dahin dudelt, aber kaum Möglichkeiten zum Interagieren mit fremden Spielern bietet. Hier kommen Social Anbieter wie https://hyperino.social/ ins Spiel, die genau das anbieten. Ein gemeinsames Spielerlebnis in einem Spiel der Wahl. Zudem ist die Anmeldung meist kostenlos und das Spiel benötigt nicht unendlich viel freien Speicherplatz.

Die anfänglichen Browserspiele krempelten die komplette Branche um und sorgten für viel Aufsehen im Netz. Ihre rasant gestiegene Beliebtheit sorgt für ständiges Treiben auf den Servern, sodass rund um die Uhr Spieler zum Zusammenspielen zur Verfügung stehen. Vor den Browsergames mussten Treffen abgemacht werden, bei denen jeder Teilnehmer seine gesamte Gaming-Ausrüstung anschleppte.

Die neueren Browserspiele gehören meist den Genres Strategie- und Aufbausimulationen in Echtzeit, Sport und Action an. Diese bestimmten Genres sorgen dafür, dass die Leute regelmäßig mitspielen, weil sie sehr viel Zeit in ihr Management der Wirtschaft und das Aufleveln investieren. Somit sind Browserspiele auf Langzeit vorgesehen und sollen die Spieler durchgängig unterhalten. Sei es durch ständige Updates oder die Community, welche sich häufig nebenbei aufbaut. Ist erst einmal eine Gemeinschaft etabliert, ist die perfekte Plattform entstanden, die ausgebaut und verbessert werden kann.

Aktuell ist eine starke Nutzung der Technologien wie Ajax, Flash oder Java zu beobachten. Damit bewegen sich die Browserspiele immer weiter in Richtung aufwendiger Grafik, sodass der Qualitätsunterschied zu den herkömmlichen Computerspielen immer weiter schrumpft. Deshalb professionalisiert sich die Browserspiel-Branche auch immer weiter und wächst kontinuierlich.

Spiele über den Browser

Ganz ähnlich haben sich auch die Onlinespiele der Glücksspielindustrie entwickelt. Die verbesserte Technologie erlaubt aufwändiger gestaltete Roulette und Pokergames, nach Belieben auch zusammen mit anderen registrierten Spielern. Viele Online Casinos erhöhen das Spielerlebnis mit diversen Angeboten und sichern sich so ihre Mitglieder. Gerade Free Spins ohne Einzahlung zieht die Leute an wie Sand am Meer.

Grundsätzlich gilt natürlich: Je schneller der Internetanschluss, desto besser funktioniert das Spiel. Das ist bei allen webbasierten Technologien so – egal ob Glücks- oder Browserspiel. Um auch ein paar Beispiel aus der Browserspiel-Branche zu nennen, gehören Drakensang Online und Die Siedler Online mit Garantie zu den erfolgreichsten im deutschen Raum.

Quelle: XBoxUser