Breakout Beyond für dieses Jahr angekündigt XBU MrHyde am Mi, 05.02.2025, 15:15 Uhr

Wie der Publisher Atari und das Entwicklerstudio Choice Provisions mitteilten, wird in diesem Jahr Breakout Beyond erscheinen. Der nächste Ableger des Breakout-Franchise wird 72 Level enthalten und digital für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4|5, PC, Nintendo Switch und Atari VCS erscheinen. Hier ist der Announcement Trailer für euch.

Quelle: Atari