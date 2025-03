Breakout Beyond erscheint Ende des Monats XBU MrHyde am Mo, 03.03.2025, 14:30 Uhr

Wie Atari mitteilte, steht der Releasetermin von Breakout Beyond fest. Die legendäre Reihe geht mit ihrem nächsten Ableger am 25. März an den Start. Im neuen Trailer gibt es einige kurze Eindrücke für euch:

Quelle: Atari