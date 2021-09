BPM: Bullets Per Minute erscheint nächsten Monat XBU TNT2808 am Mi, 15.09.2021, 15:15 Uhr

Schon ab dem 05. Oktober könnt ihr unter anderem auf der Xbox One in BPM: Bullets Per Minute im verrückten retroangehauchten Rhythmus-FPS jede Menge Gegner über den Haufen ballern.

Diese Features erwarten euch:

Spielbar in bis zu 4K und 60 FPS auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S

Schießt, springt und weicht zum Beat aus, während ihr Horden an Gegnern bekämpft

Bekämpft mächtige Bosse in herausfordernden Bosskämpfen, die euch an die Grenzen bringen

Erforscht zufällig generierte Dungeons

Wählt aus zehn unterschiedlichen Charakteren mit einzigartigen Stärken und Schwächen

Holstert eine Vielzahl an Waffen, jede mit einzigartigem Schussverhalten und Nachladen zum Beat des Soundtracks

Schlagt eine Menge Gegner, jeder mit einzigartigen rhythmischen Verhaltensweisen

Werdet übermächtig und ballert Shotgun-Raketen, während ihr durch die Luft fliegt

Nutzt Fähigkeiten, die die Art des Spielens radikal verändern - vom Teleport bis hin zum Gefrierschuss

Rüstet über 60 Items aus, die euern Charakter in einzigartigen und interessanten Arten buffen

Erlebt einen epischen Rock-Opera-Soundtrack

Herausfordernde Modi für extra Gameplay

Quelle: Playtonic Friends