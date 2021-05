BPM: Bullets Per Minute ballert bald alles platt XBU MrHyde am So, 02.05.2021, 15:45 Uhr

Das Spiel BPM: Bullets Per Minute soll in diesem Jahr für Xbox One und PlayStation 4 digital erscheinen. Der Ankündigungstrailer erinnert an Titel wie Serious Sam, wo es nur darum geht, die Horden an Gegner zu erledigen, bevor man selber ins Gras beißt.

Quelle: Playtonic Friends