Borussia Dortmund wird ein Teil von Copa City

Mo, 27.01.2025, 18:00 Uhr

Borussia Dortmund (BVB) wird offiziell ein Teil von Copa City, einem immersiven Spiel, das Spielerinnen & Spieler mitten in die Vorbereitungen eines Spieltages einbindet. Borussia Dortmund ist weltweit bekannt für seine leidenschaftliche Fangemeinde und den ikonischen schwarz-gelben Sportsgeist. Die Energie des Vereins wird nun spürbar, wenn die Spielerinnen & Spieler die Herausforderung annehmen, eine Stadt auf die Ankunft dieses Fußball-Kraftpakets vorzubereiten.



Man stelle sich folgende Szene vor: Die Straßen sind voller Fans, die „Heja BVB!“ skandieren, schwarz-gelbe Banner säumen die Alleen, Wahrzeichen der Stadt sind mit Dortmunder Fahnen geschmückt, und die Stadion-Lautsprecher schmettern die Vereinshymne, um die Fans anzufeuern. Die ganze Stadt ist wie verwandelt, in BVB-Farben gehüllt und voller Vorfreude. Die Energie der Dortmunder Fans liegt in der Luft und die Spielerinnen & Spieler sind dafür verantwortlich, dass jedes Detail für den Spieltag vorbereitet ist.



„Wir freuen uns, als Borussia Dortmund Teil des Copa-City-Universums zu werden“, sagt Kerstin Zerbe von Borussia Dortmund (BVB). „Dieses Spiel ermöglicht es den Fans, die BVB-Atmosphäre auf eine ganz neue Art und Weise zu erleben. Die Spieler werden die Aufregung und die Verantwortung, eine Stadt für einen Spieltag vorzubereiten, wirklich spüren und den Geist des BVB in jeder ihrer Entscheidungen einfangen.“



Ein dynamisches Spielerlebnis mit Borussia Dortmund im Mittelpunkt

In Copa City werden die Spieler zu den Architekten der Atmosphäre eines ganzen Spieltags und bereiten jeden Aspekt einer belebten Stadt auf die Ankunft von Borussia Dortmund vor. Von der Gestaltung der Straßen bis hin zur Planung des Fan-Erlebnisses werden die Spieler alles managen:

Die perfekte Bühne für die Dortmunder Fans: Schaffen sie eigene Fanzonen und dekorieren sie Straßen, Stadien und Sehenswürdigkeiten in den Vereinsfarben Schwarz-Gelb, um die legendäre Atmosphäre des SIGNAL IDUNA PARK widerzuspiegeln.

Ressourcenmanagement und Sicherheit: Organisieren sie Unterkünfte, sorgen sie für Essen und Getränke für die Massen und koordinieren sie die Sicherheitsvorkehrungen, um Fans und Anwohner während der Feierlichkeiten zu schützen.

Gestaltung des authentischen Erlebnisses eines Spieltags: Von den Feierlichkeiten vor dem Spiel bis zum Aufbau eines effizienten Verkehrsnetzes sorgen die Spielerinnen & Spieler für einen reibungslosen Ablauf, damit die BVB-Fans ein unvergessliches Erlebnis genießen können.

