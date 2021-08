Black Myth: WuKong zeigt Gameplay in Unreal Engine 5 XBU TNT2808 am Fr, 20.08.2021, 13:30 Uhr

Der Release von Black Myth: WuKong ist noch in weiter Ferne, erst 2023 soll das Spiel des chinesischen Indie-Entwicklers Game Science unter anderem für die Xbox Series X/S erscheinen. Heute gibt es aber satte 12 Minuten Gameplay zu sehen - in Echtzeit aufgenommen in der Unreal Engine 5.

In dem Soulslike steuern wir Sun Wukong, den Affenkönig und müssen gegen jede Menge Gegner antreten. Die heutigen Szenen wurden in der Unreal Engine 5 auf einem PC mit NVIDIA DLSS-Technologie aufgenommen. Wir sind auf jeden Fall beeindruckt:

Quelle: Game Science