Bethesda feiert gamescom mit Musik, Gästen und natürlich Spielen XBU TNT2808 am Di, 24.08.2021, 13:30 Uhr

Ab Donnerstag wird Bethesda ganze vier Tage die gamescom 2021 begleiten - per Stream über Twitch. Mit dabei: ihre Spiele, deren Macher, Charity-Aktionen und Musikstars. Wir haben das komplette Programm aus der Pressemitteilung für euch:

Freitag

19 Uhr – Bethesda & Xbox | Ein Talk mit Aaron Greenberg und Pete Hines

Die Marketing-Legenden Pete Hines und Aaron Greenberg sind zu Gast und wir sprechen über Bethesda und Xbox – wie es ist eine Familie zu sein, was sich geändert hat und worauf wir uns in der Zukunft freuen. Außerdem: Wieso hat Aaron so eine große Fan-Shirt-Sammlung und wie kam es eigentlich zum Xbox-Kühlschrank?!

Samstag

16 Uhr – Entwickler Q&A: DEATHLOOP | mit Dinga Bakaba

Sie wollen wissen, wie DEATHLOOP entstanden ist? Wie es ist, an einem Next-Gen-Titel zu arbeiten oder auch ob er lieber mit Colt oder Julianna Blackreef aufmischt?! Arkane Lyons Game Director Dinga Bakaba beantwortet Ihre Fragen rund um DEATHLOOP!

17 Uhr – Entwickler Q&A: The Elder Scrolls Online | mit Matt Firor & Rich Lambert

Was hat sich im letzten Jahr in The Elder Scrolls Online getan und wie geht es weiter mit den Toren von Oblivion? ZOS Studio Director Matt Firor und ESO Creative Director Rich Lambert setzen die gamescom-Tradition fort und beantworten Ihre Fragen rund ums Spiel.

19 Uhr – Entwickler Q&A: DOOM Eternal | mit (Gameplay von) Hugo Martin

Niemand spielt DOOM Eternal wie er: id Softwares Creative Director Hugo Martin beantwortet nicht nur die Fragen der Community zu DOOM – er wird selbst spielen und dabei aus dem Nähkästchen plaudern.

21 Uhr – Interview: Musik in Fallout | mit Inon Zur

Ein wichtiger Bestandteil des Game-Designs ist die Musik in Spielen. Sie kann Atmosphäre schaffen, vor Gefahren warnen und für Unterhaltung auf einsamen Wanderschaften durch das Ödland sorgen.

Doch wie genau füllt man eine post-apokalyptische Welt wie in Fallout mit Musik? Dieser und vielen weiteren Fragen gehen wir auf den Grund mit unserem Gast Inon Zur, der schon für viele Spiele von Bethesda Game Studios komponiert hat.

Sonntag

11 Uhr – Interview: Video Game Artist | ein Talk mit Felix Leyendecker

Was macht eigentlich ein Video Game Artist und vor allem: wie wird man einer?! id Softwares Technical Environment Artist, Felix Leyendecker, ist zu Gast im Stream und beantwortet Fragen zum Thema.

18:30 Uhr – Barden rocken | Live-Musik aus The Elder Scrolls Online mit Saltatio Mortis Sänger Alea

Alea, der Lead Sänger von Saltatio Mortis, ist zurück bei uns im Stream und hat eine waschechte Weltpremiere im Gepäck: Er singt seine Version von bekannten Bardenliedern aus The Elder Scrolls Online!

In Verlängerung der QuakeCon freuen wir uns außerdem auch mit unseren gamescom-Livestreams die globale Tierschutzorganisation "VIER PFOTEN" zu unterstützen. Schauen Sie live im Stream vorbei und spenden Sie für den guten Zweck.

Und natürlich gibt es auch wieder etwas zu gewinnen: Gemeinsam mit unseren Partnern Bethesda EU Merchandise Store, noblechairs, Microsoft und mehr verlosen wir wieder hochwertige Preise im Rahmen der Livestreams und auf Social Media.

Einen Überblick über das gesamte Programm finden Sie hier:

Quelle: Bethesda