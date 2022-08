Bestätigt: Neues Mafia befindet sich in Entwicklung XBU ringdrossel am Di, 30.08.2022, 10:15 Uhr

Der General Manager Roman Hladík hat in einem Interview bestätigt, dass Hangar 13 an einem komplett neuen Spiel der Mafia-Reihe arbeitet. Allerdings müssen Fans sich in Geduld üben, da die Produktion des Spiels gerade erst angelaufen ist. Typischerweise bedeutet dies, das die Veröffentlichung noch ein paar Jahren in der Zukunft liegt.

Quelle: mafiagame.com