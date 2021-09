Belohnungen für Deadline winken diese Woche in GTA Online XBU TNT2808 am Do, 23.09.2021, 18:15 Uhr

Falls ihr die wöchentlichen News zu GTA Online kennt, wisst ihr natürlich, dass es bei dreifachen Belohnungen für Deadline nicht bleibt. Euch erwarten auch die doppelte Car-Meet-Reputation, wenn ihr das LSPD in der Verfolgungsserie abschüttelt. Und auch Biker werden doppelt belohnt, wenn sie harte Substanzen verkaufen - obendrein gibt es neue Klamotten zum Freischalten.

Die Inhalte der Woche im Überblick:

Dreifache GTA$ & RP für Deadline

für Deadline Doppelte Car-Meet-Reputation in der Verfolgungsserie

in der Verfolgungsserie Doppelte GTA$ beim Verkauf von Kokain und Meth in MC-Verkaufsmissionen

beim Verkauf von Kokain und Meth in MC-Verkaufsmissionen 50 % Rabatt auf Nachschub für eure MC-Unternehmen und auf den Kaufpreis eines Meth- oder Kokainlabors sowie auf zugehörige Anpassungen und Verbesserungen

auf Nachschub für eure MC-Unternehmen und auf den Kaufpreis eines Meth- oder Kokainlabors sowie auf zugehörige Anpassungen und Verbesserungen Der weiß-rote Nagasaki-Hoodie für alle, die diese Woche spielen

für alle, die diese Woche spielen 40 % Rabatt auf MC-Clubhäuser sowie auf zugehörige Anpassungen und Verbesserungen

auf MC-Clubhäuser sowie auf zugehörige Anpassungen und Verbesserungen Neue Testfahrzeuge : Der Emperor Vectre, der Karin Futo GTX und der Dinka Jester RR stehen an der Teststrecke im LS Car Meet zur Probefahrt bereit

: Der Emperor Vectre, der Karin Futo GTX und der Dinka Jester RR stehen an der Teststrecke im LS Car Meet zur Probefahrt bereit Fahrzeugrabatte : 50 % auf den RC Bandito, 40 % auf die Western Rampant Rocket und den Dinka Vindicator, sowie 30 % auf den Vapid Dominator ASP

: 50 % auf den RC Bandito, 40 % auf die Western Rampant Rocket und den Dinka Vindicator, sowie 30 % auf den Vapid Dominator ASP Der Nagasaki Outlaw ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad Neues Preisfahrzeug und -Herausforderung : LS-Car-Meet-Mitglieder, die an vier aufeinander folgenden Tagen unter die besten fünf in der LS-Car-Meet-Serie kommen, erhalten den Karin Previon als Preis

: LS-Car-Meet-Mitglieder, die an vier aufeinander folgenden Tagen unter die besten fünf in der LS-Car-Meet-Serie kommen, erhalten den Karin Previon als Preis Prime-Gaming-Boni: Alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbinden, erhalten einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ fürs Spielen im Lauf dieser Woche

Alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbinden, erhalten einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ fürs Spielen im Lauf dieser Woche Prime-Gaming-Rabatte: 35 % auf den Dinka RT3000 sowie 65 % auf den Lampadati Casco bis zum 20. Oktober

Dreifache Belohnungen für Deadline

Und: Doppelte GTA$ in ausgewählten MC-Verkaufsmissionen und mehr

Deadline zeigt eine strahlende Vision der Zukunft. Eine, in der sich Kontrahenten mit einer Spur aus farbenfrohem Licht aus dem Heck ihrer Shotaro gegenseitig in die Luft sprengen. Falls Überleben allein auf Grundlage eurer Reflexe entmutigend klingt: Es gibt auch Power-ups, die dabei helfen können, das Spielfeld zu euren Gunsten zu ändern.

Ob ihr siegreich hervorgeht oder als schwelendes Wrack endet – alle Teilnehmer an Deadline erhalten dreifache GTA$ & RP.

2x GTA$ für den Verkauf harter Drogen als Motorradclub

Der Schwarzmarkt von Los Santos und den umliegenden Gebieten von Blaine County floriert nach wie vor, vor allem, wenn es um harte Drogen geht. Der Abschluss von MC-Verkaufsmissionen von Meth oder Kokain beschert euch bis zum 29. September doppelte GTA$. Befriedigt die außergewöhnlich hohe Nachfrage mit Ware von feinster Qualität und werdet reichlich belohnt.

Doppelte Car-Meet-Reputation in der Verfolgungsserie

Mit atemberaubender Geschwindigkeit durch den Gegenverkehr zu brettern ist eine Sache, aber es zu tun, während das LSPD auf eure Reifen schießt und Straßensperren auf den Autobahnen und Nebenstraßen errichtet? Das klingt schon besser.

Als Belohnung für ihren Mut und ihre Courage erhalten alle LS-Car-Meet-Mitglieder, die an der Verfolgungsserie teilnehmen, diese Woche doppelte Reputation.

Kostenloser Nagasaki-Hoodie

Zeigt zumindest ein wenig Loyalität zu den Marken, die ihr kennt und liebt. Spielt diese Woche GTA Online und erhaltet den weiß-roten Nagasaki-Hoodie kostenlos.

Car-Meet-Preisfahrzeug und -Herausforderung

Wer an vier aufeinander folgenden Tagen unter die besten fünf in der LS-Car-Meet-Serie kommt, darf am Lenkrad des Karin Previon Platz nehmen – wie auch immer ihr ihn danach aufmotzt, liegt ganz bei euch. Mitglieder finden die LS-Car-Meet-Serie im Interaktionsmenü.

Neue Fahrzeuge auf der Teststrecke

Begebt euch zur Teststrecke im Car Meet und probiert aus, wie sich der Emperor Vectre, der Karin Futo GTX und der Dinka Jester RR um die Säulen zirkeln lassen, oder fordert eure Rivalen zu einem freundschaftlichen Spurt heraus.

Das Podiumsfahrzeug der Woche: Nagasaki Outlaw

Schaut in der Lobby des Diamond Casino & Resort vorbei, um am Glücksrad zu drehen und GTA$, RP, Kleidung, Snacks und andere Überraschungspreise zu gewinnen. Das Preisfahrzeug der Woche ist der Nagasaki Outlaw, ein Buggy, der explizit dafür gebaut wurde, den letzten Tropfen Adrenalin aus seinem Fahrer zu quetschen.

RABATTE

Wer eine kriminelle Laufbahn einschlagen und mit dem Gesetz in Konflikt geraten möchte, kann dies zu reduzierten Preisen tun: Es gibt 40 % Rabatt auf Clubhäuser und zugehörige Verbesserungen. Außerdem sind Nachschubkosten diese Woche um die Hälfte reduziert, genau wie Kokain- und Meth-Labore – inklusive Verbesserungen und Modifikationen.

Zudem gibt es Rabatte auf Fahrzeuge, darunter ein RC, ein Trike und ein Traum für Tuner. Unten gibt es die komplette Liste.

30 % RABATT

Vapid Dominator ASP

40 % RABATT

Dinka Vindicator

MC-Clubhäuser und Verbesserungen

Western Rampant Rocket

50 % RABATT

RC Bandito

Quelle: Rockstar Games