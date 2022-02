Bei Die Sims 4 gibt es bald Hochzeitsgeschichten XBU MrHyde am Mi, 09.02.2022, 16:30 Uhr

Electronic Arts und Maxis kündigen das Die Sims 4 Meine Hochzeitgeschichten-Gameplay-Pack an, das ab dem 17. Februar für PC und Mac via Origin und Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich sein wird. Im neuen Gameplay-Pack können Spieler das Eheglück finden, die Partnerschaft und Liebe feiern und spannende Momente bei der Planung der perfekten Hochzeit für ihre Sims erleben.



Die Sims 4 Meine Hochzeitsgeschichten bietet ein vollständig anpassbares Hochzeitserlebnis, das Spieler:innen ermöglicht, die Liebe auf ihre Weise zu feiern und lebenslange Erinnerungen zu erschaffen. Das Entwicklerteam von Die Sims hat es sich zur Aufgabe gemacht, weiterhin bedeutsame Inhalte zu liefern, die das Leben der Spieler:innen authentisch und respektvoll repräsentieren. Dieses Gameplay-Pack gibt ihnen die Freiheit, die einzigartige Liebesgeschichte ihrer Sims auf verschiedene Weise zu feiern.

Quelle: ElectronicArts