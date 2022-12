Bald gibt es Einblicke in Star Wars Jedi: Survivor XBU MrHyde am Mi, 07.12.2022, 13:50 Uhr

Electronic Arts, Respawn Entertainment und Lucasfilm Games kündigen an, dass Fans weltweit im Rahmen der The Game Awards am 09. Dezember einen ersten Einblick in Star Wars Jedi: Survivor erhalten werden und enthüllten zudem das neue Key Art zum nächsten Kapitel der beliebten Star Wars Action-Adventure-Reihe.

Star Wars Jedi: Survivor spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von Star Wars Jedi: Fallen Order. Cal Kestis ist den Schergen des Imperiums stets einen Schritt voraus, ihm wird jedoch immer mehr bewusst, was es heißt, einer der letzten Jedi der Galaxis zu sein. An der Seite seines treuen Gefährten BD-1 wird sich Cal im Laufe seiner Reise mit einer Vielzahl von einzigartigen und interessanten Charakteren verbünden. Um zu überleben, muss sich Cal als Jedi weiterentwickeln, neue Fähigkeiten erlernen und seine Verbindung mit der Macht stärken.



Die The Game Awards finden am Donnerstag, den 09. Dezember, um 02:00 Uhr nachts statt und können über YouTube, Twitch, Twitter und Discord live verfolgt werden.



Star Wars Jedi: Survivor erscheint 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Quelle: Electronic Arts