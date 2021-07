Bald Gameplay-Weltpremiere zu Landwirtschafts-Simulator 22

Ihr liebt das virtuelle Farmleben? Dann könnt ihr sicher kaum das erste Gameplay zum Landwirtschafts-Simulator 22 erwarten, stimmt's? Wir haben gute News für euch: Schon bald könnt ihr das Spiel in Bewegtbildern bestaunen.

Wann genau? Vom 21. bis zum 23. Juli wird GIANTS Software die diesjährige FarmCon abhalten - virtuell über den offiziellen Twitch-Kanal. Während dieser Veranstaltung werdet ihr dann das erste Gameplay zu Gesicht bekommen.

An welchem Tag ihr genau einschalten müsst und was euch noch auf der FarmCon erwartet? Das könnt ihr der Meldung entnehmen, die wir an euch weitergeben:

Sorgfältig kultiviert: Gameplay-Premiere, neue Features und mehr!

Zwischen dem 21. und 23. Juli dürfen sich Farm-Fans täglich ab 20 Uhr auf einen mehrstündigen Stream mit spannende Insiderinformationen zum Landwirtschafts-Simulator 22 freuen: Das Entwicklerteam wird ihnen einen tieferen Einblick in bereits angekündigte Features wie Produktionsketten geben und sie an der erstmaligen Enthüllung weiterer Spielinhalte und bislang noch nicht bekannter Gameplay-Mechaniken teilhaben lassen.

Mittwoch (21. Juli): An diesem Tag stehen die wechselnden Jahreszeiten, die neue US-Karte "Elmcreek", ein Blick hinter die Kulissen des Cinematic Trailers und mehr im Fokus.

Donnerstag (22. Juli): Die lang erwartete Gameplay-Premiere des Landwirtschafts-Simulator 22 ! Außerdem Einblicke in die GIANTS Engine 9, ihre umfangreichen Verbesserungen und brandneue Features.

Die lang erwartete Gameplay-Premiere des ! Außerdem Einblicke in die GIANTS Engine 9, ihre umfangreichen Verbesserungen und brandneue Features. Freitag (23. Juli): Heute dreht sich alles um die drei neuen Fruchtsorten, verschiedene Anpassungsmöglichkeiten und Soundverbesserungen. Der Ballen-Stapel-Wettbewerb "Stark Challenge 2021" mit echten Traktoren sorgt zusätzlich für spannende Unterhaltung.

Samstag & Sonntag (24. und 25. Juli): Das Wochenende steht ganz im Zeichen der Farming Simulator League und der Fortsetzung der dritten Season dieser kompetitiven E-Sport-Liga. Das Turnier-Finale wird am 25. Juli um 10 Uhr live auf Twitch und YouTube übertragen.

Das ist noch nicht alles: Weitere Features und Details warten auf ihre Enthüllung!

Landwirtschafts-Simulator-Fans dürfen sich zudem auf aufschlussreiche Präsentationen, mehrere Q&A-Sessions, Gewinnspiele und dedizierte Discord-Chaträume freuen, in denen sie sich direkt mit den Entwicklern zu den jeweiligen FarmCon-News des Tages austauschen können. Auf diese Weise erfahren Fans noch mehr Details zum Landwirtschafts-Simulator 22 und erhalten die Möglichkeit, mit dem GIANTS Software-Team in unmittelbaren Kontakt zu treten.

GIANTS Software CEO Christian Ammann blickt bereits voller Vorfreude auf das kommende Event: "FarmCon rückt immer näher und der Landwirtschafts-Simulator 22 gewinnt täglich an neuen Features und Feinschliff. Wir sind überglücklich, das Spiel nun von nahezu allen Seiten mit einer Fülle neuer Details zu präsentieren. Fans aus aller Welt sollten sich den Termin daher im Kalender notieren und im Rahmen des Events persönlich mit uns chatten – wie es die FarmCon-Tradition verlangt."

Der Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint am 22. November für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Für die Distribution in Deutschland zeichnet erneut astragon Entertainment verantwortlich.

Quelle: astragon Entertainment GmbH