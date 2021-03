AWAY: The Survival Series kommt auf die Xbox XBU MrHyde am Mo, 08.03.2021, 13:15 Uhr

Noch in diesem Jahr soll das Abenteuerspiel AWAY: The Survival Series für Xbox Konsolen erscheinen. Ihr spielt einen Kurzkopfgleitbeutler (sugar glider), der auf seiner Reise durch die Welt mal Jäger und mal Gejagter sein wird. Natürlich werden auch einige Puzzle-Einlagen dafür sorgen, dass dem putzigen Tierchen nicht langweilig wird.



Breaking Walls Co-Founder und Creative Director Laurent Bernie sagt dazu: "Wir sind stolz, AWAY: The Survival Series auf der Xbox einem neuen Publikum vorstellen zu können. AWAY: The Survival Series ist eine Liebesbotschaft an die Natur, wo Gefahren, Schönheit, Leben und Tod nebeneinander in ein zusammenhängendes, ehrfurchtgebietendes Ganzes verpackt sind. Jeder, der die Natur mag, sich gerne Dokumentationen ansieht oder ab & zu durch die Wälder wandert, wird Gefallen am Spiel finden."

Quelle: Breaking Walls