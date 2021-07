13 Minuten neue Eindrücke zu AWAY: The Survival Series XBU TNT2808 am Mo, 26.07.2021, 13:30 Uhr

Ganze 13 Minuten Gameplay gibt es heute zu AWAY: The Survival Series zu sehen, das noch in diesem Sommer unter anderem für die Xbox One erscheinen soll. Wir sehen im Trailer den Foto-Modus, zwei neue spielbare Tiere, eine Gleitmission bei Nacht und einen neuen Bosskampf.

Im Spiel steuern wir einen Kurzkopfgleitbeutler im Naturdokumentations-Stil durch eine futuristische Welt, in der die Natur die Erde zurückerobert hat. Wir gleiten durch die Lüfte, springen von Baum zu Baum, jagen Kleintiere und verstecken uns vor größeren Raubtieren - und werden dabei von einem Erzähler kommentiert.

Während wir unseren Weg durch den Dschungel suchen, um unsere Familie zu retten, stoßen wir auch auf Hinterlassenschaften der menschlichen Zivilisation. Um einige der Rätsel auf den Weg zu lösen, schlüpfen wir auch in die Rolle anderer Tiere, etwa Käfer, Echsen, Krabben und mehr.

Quelle: Breaking Walls