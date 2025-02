Atomfall: Trailer zeigt Geheimnisse Nordenglands

Rebellion haben einen neuen Trailer ihres Survival-Action-Games Atomfall veröffentlicht. Der neue Trailer gewährt einen Blick auf einige der wichtigsten Features. Trailer und Spiel beginnen in einem verlassenen Bunker, fünf Jahre, nachdem eine nukleare Katastrophe den Norden Englands heimgesucht hat. Ein namenloser Arbeiter in einem Schutzanzug stolpert ins Zimmer des Spielers und fragt „Wer bist du?“ Dies ist nur eines der Geheimnisse, welche die Spieler aufdecken müssen, um herauszufinden, was im Atomkraftwerk Windscale vorgefallen ist.



Im Anschluss gibt der Trailer einen Einblick in weitere Settings und Umgebungen, die Spieler besuchen werden, während sie sich aufs Leben in der Quarantänezone einstellen. Dieser Teil Nordenglands beherbergt Moorlandschaften, raue Hügel, dichte Wälder sowie das typisch englische Dorf Wyndham. Die malerische Welt wird allerdings heimgesucht von Banden von Gesetzlosen, verrückten Kultisten und unerklärlichen Schrecken. Selbst die örtliche Fauna stellt eine Gefahr für Leib und Leben dar. Wer überleben will, der muss darum kämpfen und Ressourcen sammeln.



Auf der Reise durch die Welt von Atomfall trifft man auf allerlei exzentrische Gestalten. Diese Menschen waren eine lange Zeit vom Rest der Welt isoliert, was bei einigen eine gewisse Einstellung von „ruhig bleiben und weiter machen“ gefördert hat, während andere machtgierig wurden und die Ereignisse zum eigenen Wohl manipuliert haben. Und wieder andere sind in noch tiefere Abgründe versunken… Interaktionen mit diesen Charakteren führen zu Hinweisen, Geheimnissen und neuen Handlungssträngen, die mit den Geheimnissen rund um die Katastrophe von Windscale zusammenhängen. Unnötig zu sagen, dass nicht jede Interaktion positiv verläuft und dass es in der Quarantänezone lebenswichtig ist, nicht jedem einfach blind zu vertrauen.



Atomfall kommt von Tag Eins an in den Game Pass und erscheint für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4, Windows PC und PC via Steam und Epic Games Store.

Quelle: Rebellion