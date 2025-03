Atomfall startet die britische Postapokalypse XBU MrHyde am So, 30.03.2025, 22:30 Uhr

Rebellion, das hinter den Erfolgsserien Sniper Elite und Zombie Army steht, hat nun Atomfall veröffentlicht. Das Spiel kann ab sofort über Game Pass gespielt sowie für Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC und PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation 5 und PlayStation 4 erworben werden. Atomfall ist auch auf Steam Deck zertifiziert.



Das in Großbritannien angesiedelte postapokalyptische Survival-Actionspiel Atomfall ist von dem realen Atomunfall in Windscale in den 1950er Jahren inspiriert. Die Spieler*innen begeben sich auf ein fiktives Abenteuer und treffen auf eine Reihe von seltsamen und wunderbaren Charakteren, während sie versuchen, das Geheimnis der Geschehnisse in der Atomanlage zu lüften und der Quarantänezone zu entkommen.

Quelle: Rebellion