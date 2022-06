Assetto Corsa Competizione wird Esport-Wahl

Der FIA Motorsport Games Esport-Wettbewerb 2022 wird in Assetto Corsa Competizione ausgetragen - das wurde heute verkündet. Freut euch also vom 26. bis 30. Oktober auf 17 Disziplinen in GT3-Fahrzeugen, die in dem Spiel ausgetragen werden.

Bei den FIA Motorsport Games messen sich die weltbesten Esports-Wettkämpfer:innen in GT-, GT-Sprint- und Endurance-Disziplinen, um der diesjährige Champion des Sim-Rennsports zu werden. Gleichzeitig steht Assetto Corsa Competizione zum ersten Mal im Mittelpunkt dieser Veranstaltung.

Zum Einstieg von ACC in die FIA Motorsports Games wird ab heute auch der American Track Pack DLC auf PC über Steam verfügbar sein, der zum ersten Mal in der Geschichte der Serie berühmte US-Rennstrecken enthält, die für absolute Genauigkeit mit Lasern abgescannt und gerendert wurden. Dazu gehören Watkins Glen, Indianapolis und der Circuit of the Americas (COTA), Austragungsort des Großen Preises der USA in der Formel 1. Außerdem können Spieler:innen ihre Fahrzeuge mit neuen Lackierungen individualisieren. Der DLC erscheint heute auf PC für 17,99€.



Assetto Corsa Competizione wurde von der USK ohne Altersbeschränkung freigegeben und ist für PC über Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.

Quelle: 505 Games