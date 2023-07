Assetto Corsa Competizione bietet euch nun den 2023 GT World Challenge DLC XBU MrHyde am So, 02.07.2023, 13:45 Uhr

Der Publisher 505 Games und das Entwicklungsstudio KUNOS Simulazioni haben nun den 2023 GT World Challenge DLC für Assetto Corsa Competizione auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Neben dem DLC auf Konsolen, erschien auch das kostenlose Update 1.9, welches die Physik überarbeitet und ein neues Fahrzeug ins Spiel bringt.



Das Update 1.9 führt den McLaren 720S GT3 Evo ein, das 2023er-Upgrade des McLaren 720S GT3, der im vergangenen Jahr Titel in der Asian Le Mans Series, der IMSA WeatherTech Sportscar Championship und der GT World Challenge Europe gewonnen hat. Darüber hinaus bringt das Update Verbesserungen, neue Lackierungen für die Saison 2023 und ein Update für den Mercedes AMG GT3 EVO. Außerdem wurden weitere Verbesserungen am Physiksystem vorgenommen, um das Bestreben von Assetto Corsa Competizione fortzusetzen, die realistischste Rennsimulation auf dem Markt zu sein.



Der 2023 GT World Challenge DLC ist neben PC auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Der DLC erweitert die ständig wachsende Liste an Fahrzeugen um drei brandneue Autos, darunter der Ferrari 296, der Porsche 911 GT3 R und der Lamborghini Huracan GT3 EVO. Zusätzlich kommt mit dem DLC auch die neueste Strecke, der Circuit Ricardo Tormo in Valencia, auf Konsolen.

Quelle: 505 Games