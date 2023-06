Assassin's Creed Symphonic Adventure kommt nach Köln XBU MrHyde am Mo, 26.06.2023, 14:30 Uhr

Ubisoft und Overlook Events kündigten zwei Spieltermine für Assassin's Creed Symphonic Adventure in Deutschland an. Die Aufführungen werden am 25. und 26. August im WDR-Funkhaus in Köln stattfinden. Der Soundtrack von Assassin's Creed, der weltweit bekannten Videospielreihe von Ubisoft, wird dabei vom WDR Funkhausorchester Köln gespielt. Tickets für beide Konzerttage sind ab sofort erhältlich.



„Ubisoft ist sehr stolz darauf, mit den talentierten Musikern und Musikerinnen des WDR Funkhausorchesters Köln für diese Aufführung zusammenzuarbeiten zu dürfen, ein renommiertes Orchester, das für seine herausragenden Leistungen bekannt ist“, sagt Romain Fascialé, Strategic Alliances Project Manager bei Ubisoft. Die Aufführung wird von Wayne Marshall geleitet, einem weltbekannten Dirigenten, Organisten und Pianisten, der für seine Verdienste um die Musik zum Officer of the Order of the British Empire (OBE) ernannt wurde.



„Ein großes Dankeschön an Ubisoft und Overlook Events für die tolle Assassin's Creed Symphonic Adventure- Konzerttour, die ich in Paris besucht habe. Ich hoffe, dass dies Assassin's Creed-Fans auf der ganzen Welt erleben können!", ergänzt Jesper Kyd, einer der Hauptkomponisten der Assassin's Creed-Saga.



Hier gibt es das Video zur Weltpremiere in Paris:

Quelle: Ubisoft