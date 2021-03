"Art Gallery"-Kampagne für Phantom Breaker: Omnia angekündigt Knuffte am Do, 04.03.2021, 21:15 Uhr

Wie Rocket Panda Games verlauten lies wird es eine "Art Gallery"-Kampagne für Phantom Breaker: Omnia. In der folgenden Auflistung könnt Ihr sämtliche Künstler aus der ganzen Welt sehen, die sich an diesem Projekt beteiligt haben. Die endgültigen Kunstwerke könnt Ihr in der Gallerie im Spiel betrachten.

Nordamerika



LilyPichu | USA @lilypichu

Alejandro Saab | USA @KaggyFilms

Ashley Riot | USA @AshleyRiotArt

Russell Werges | USA @AkaiRiot

Nachoz | USA @NachozArts

Irene Lee | USA @ireneylee



Asien



Richard Suwono | Indonesia @richardsuwono

Jayson Chong | Singapore @Oneirio

Takelu Romina | Japan @tmh_red

Shinryu | Japan @shinryu1226d

Miyu Sazakura |Japan @mixyu_tea

Yuh Kobayashi | Japan @CRY85339067



Europa



Henar Torinos | ES @HenarTorinos

Maria Dresden | ES @miadresden

Viki Mascall | UK @Casualrabbit

Alciko | IT

Pikanoa | FR @Pikanoa1

Akire Aizumito | DE @AkireAizumito

LacrimaArt | DE @/LacrimaArt

Ari Libella | DE @AriLibella

Quelle: Rocket Panda Games