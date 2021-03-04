"Art Gallery"-Kampagne für Phantom Breaker: Omnia angekündigt
Wie Rocket Panda Games verlauten lies wird es eine "Art Gallery"-Kampagne für Phantom Breaker: Omnia. In der folgenden Auflistung könnt Ihr sämtliche Künstler aus der ganzen Welt sehen, die sich an diesem Projekt beteiligt haben. Die endgültigen Kunstwerke könnt Ihr in der Gallerie im Spiel betrachten.
Nordamerika
LilyPichu | USA @lilypichu
Alejandro Saab | USA @KaggyFilms
Ashley Riot | USA @AshleyRiotArt
Russell Werges | USA @AkaiRiot
Nachoz | USA @NachozArts
Irene Lee | USA @ireneylee
Asien
Richard Suwono | Indonesia @richardsuwono
Jayson Chong | Singapore @Oneirio
Takelu Romina | Japan @tmh_red
Shinryu | Japan @shinryu1226d
Miyu Sazakura |Japan @mixyu_tea
Yuh Kobayashi | Japan @CRY85339067
Europa
Henar Torinos | ES @HenarTorinos
Maria Dresden | ES @miadresden
Viki Mascall | UK @Casualrabbit
Alciko | IT
Pikanoa | FR @Pikanoa1
Akire Aizumito | DE @AkireAizumito
LacrimaArt | DE @/LacrimaArt
Ari Libella | DE @AriLibella
Quelle: Rocket Panda Games
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