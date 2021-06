ARK: Genesis Part 2 steht ab sofort zur Verfügung XBU TNT2808 am Do, 03.06.2021, 14:00 Uhr

Eigentlich sollte die Erweiterung Genesis Part 2 bereits gestern erscheinen. Da es jedoch noch zertifiziert werden musste, wurde der Releasetermin kurzerhand angepasst. Das Warten hat aber just in diesem Moment ein Ende und ARK: Survival Evolved entwickelt sich ein weiteres Mal weiter.

Euch erwarten neue Biome, Storymissionen und exotische Kreaturen. Und dann steht da noch eine finale Konfrontation zwischen eurer Robo-Begleiterin HLN-A, gesprochen von Madeleine Madden (The Wheel of Time, Dora and the Lost City of Gold) und dem fiesen Sir Edmund Rockwell - vertont von David Tennant (Doctor Who, Good Omens) an... auf einem gigantischen Kolonieschiff mitten im Weltall.

Freut euch auf skateboardartige Hoversails, gehirnkontrolliernde Kreaturen oder Sicherheitskameras. Was euch noch so an Items und Kreaturen erwartet, könnt ihr im Teaser Trailer erahnen - oder eben ab sofort selbst erleben! Übrigens: ARK: Surivival Evolved befindet sich mit einigen Erweiterungen im Game Pass - nur Genesis müsst ihr separat erwerben.

Quelle: STUDIO WILDCARD