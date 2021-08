Arbeitet SEGA an Virtua Fighter 6?

Ein neuer Tweet von Chief Producer Seiji Aoki lässt die Fans zu einem möglichen Virtual Fighter 6 aufhorchen. Er will Elemente wie Ring-Outs und Wände weiter für die Reihe "im Auge behalten". Da jedoch der letzte Titel Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown schon auf dem Markt ist, liegt nahe, dass es sich um den nächsten Teil der Reihe handeln könnte.

Thank you for your input about the wall. I still think that walls and ring-outs are essential elements in Virtua Fighter. We'll continue to keep the Virtua Fighter elements in mind.#VirtuaFighter #VF5US