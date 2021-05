Apsulov: End of Gods - Viking Horror erscheint im Sommer 2021 auf XBOX Series Amortis am Di, 04.05.2021, 17:00 Uhr

Apsulov: End of Gods ist ein zukünftiges Wikinger-Horror- und Sci-Fi-Abenteuer wie kein anderes. Die Menschen gruben tief unter der Erde, um die Barmherzigkeit der Götter zu finden. Was sie fanden, war nie dazu gedacht, an die Oberfläche zu gelangen. Weder auf Midgard noch auf Yggdrasils Reichen. Sie wachen in einer Einrichtung auf, die gebaut wurde, um die Welten von Yggdrasil zu erforschen.

Überlebe lauernde Gefahren auf ihrer Reise durch eine Welt der Technologie und mythologischen Artefakte, in der Chaos über das menschliche Reich herrscht. In diesem Chaos findest du deinen Zweck und dein Schicksal.

Hauptmerkmale

Erkunden Sie ein albtraumhaftes Heiligtum futuristischer Technologie und nordischer Mythologie

Erleben Sie First-Person-Horror in einzigartig atmosphärischen Umgebungen

Meistere weltliche Artefakte und die Geheimnisse von Yggdrasil

Spielen Sie in 4K HDR auf Xbox Series X|S, Xbox One X

"Dies ist kein 'typisches' Spukhausspiel. Angry Demon Studio hat ein echtes Horrorspiel geschaffen, das von der nordischen Mythologie durchdrungen ist", sagte Rob Edwards, Managing Director bei Perp Games. "Es ist eine Freude, mit Angry Demon Studio und Digerati zusammenzuarbeiten, um die physischen Versionen dieses unglaublich atmosphärischen Horrorspiels zu veröffentlichen."

Quelle: Digerati