Apex Legends stellt die Valkyrie vor

Mi, 21.04.2021, 18:00 Uhr

EA und Respawn Entertainment haben ein neues Apex Legends-Video veröffentlicht, welches die Hintergrundgeschichte der neuesten Legende „Valkyrie“ beleuchtet. Es ist eine Reise, die eng mit dem Titanfall-Universum verknüpft ist, mit Auftritten von Titanfalls Kuben Blisk. Mit Hilfe von Überresten des Northstar-Titans ihres Vaters wird Valkyrie ihr eigenes Vermächtnis in den Apex-Spielen schmieden.



Als Tochter des berühmten Titanenpiloten Viper hat Valkyrie die Liebe ihres Vaters zum Fliegen geerbt, aber nicht sein Pflichtbewusstsein. In einem hitzigen Moment mit Blisk, in dem er sie respektvoll mit „kleine Viper“ anspricht, fordert er sie heraus, besser zu sein. Weitere Informationen hierzu werden im Laufe der Woche veröffentlicht.

Quelle: Electronic Arts