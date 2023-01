ANNO 1800 erscheint im März auf Next-Gen-Konsolen XBU MrHyde am Di, 24.01.2023, 15:40 Uhr

Ubisoft gab kürzlich bekannt, dass zum ersten Mal seit 25 Jahren ein Anno-Spiel der Hauptreihe als Konsolenversion auf den Markt kommt. Mit mehr als 2,5 Millionen Spielern ist Anno 1800 das meist verkaufte Spiel der gesamten Marke und wird am 16. März für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.



Anno 1800 ist ein Strategiespiel, das den Spielern die Möglichkeit gibt, ihre Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen: Es können gigantische Metropolen errichtet, effiziente und profitable Logistiknetzwerke aufgebaut, ein exotischer neuer Kontinent kolonisiert, Expeditionen in die ganze Welt unternommen und ihre Gegner diplomatisch, kommerziell oder militärisch dominiert werden.



Entwickelt von Ubisoft Mainz, demselben Studio, welches auch für die ursprüngliche PC-Version des Spiels verantwortlich war, bietet die Anno 1800 Console Edition den Spielern das volle Anno-Erlebnis mit einer komplett neu gestalteten Benutzeroberfläche und Steuerung, die von der nächsten Konsolengeneration unterstützt wird.

​„Anno 1800 ist eine große Erfolgsgeschichte für das Studio und die 25 Jahre alte gleichnamige Marke. Die Popularität und der Erfolg des Spiels auf dem PC gaben uns die Möglichkeit, eine Konsolenversion des Spiels zu entwickeln. Unser erfolgreichstes Anno-Spiel auf die Konsolen zu bringen, ist eine echte Chance für uns, neue Spieler unser preisgekröntes Spiel zum ersten Mal entdecken zu lassen und unserer großartigen Community beizutreten“, so Stéphane Jankowski, Executive Producer.

Quelle: Ubisoft