Anno 1800 Console Edition jetzt im Handel XBU MrHyde am Fr, 17.03.2023, 09:55 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass jetzt zum ersten Mal in 25 Jahren ein Anno-Hauptspiel auf Konsolen erschienen ist. Spieler können die Anno 1800 Console Edition ab sofort auf Xbox Series X|S und PS5 spielen. Zu diesem Anlass kann das Spiel zudem bis zum 23. März kostenlos im Rahmen einer Free Week auf allen Plattformen kostenlos ausprobiert werden.



Anno 1800 ist ein von Ubisoft Mainz entwickeltes Städtebau- und Strategiespiel, in welchem Spielende ihre Führungsqualitäten unter Beweis stellen können: Es gilt gigantische Metropolen zu errichten, effiziente und gewinnbringende Logistiknetzwerke aufzubauen, einen exotischen neuen Kontinent zu kolonisieren, Expeditionen in die ganze Welt zu unternehmen und Gegner diplomatisch, wirtschaftlich oder militärisch zu dominieren. Die Anno 1800 Console Edition bietet Spielenden das volle und modernste Anno-Erlebnis mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche und Steuerung, die von der nächsten Konsolengeneration unterstützt wird.

​Während der Free Week, die heute beginnt und bis zum 23. März auf Ubisoft Connect, im Epic Games Store, auf PlayStation 5 und der Xbox Series X|S läuft, können Spieler:innen den gesamten Inhalt des Hauptspiels von Anno 1800 genießen. Außerdem wird ihr Fortschritt übernommen, wenn sie sich für den Kauf des Spiels entscheiden.

Quelle: Ubisoft